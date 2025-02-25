Россиянам рассказали, как понять, что профессия выбрана неправильно

Старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонид Неровный заявил, что отсутствие мотивации и жизнь «от зарплаты до зарплаты», а также смена рабочих мест могут сигнализировать об ошибке в выборе профессии, сообщает NEWS.ru .

По его мнению, в этом случае необходимы пересмотр карьерных планов и возможная смена сферы деятельности. Неблагоприятные признаки могут включать в себя отсутствие профессионального роста, планомерное выполнение действий и частую смену работы.

«Если вы поняли, что ошиблись с профессией, определите, чем вы хотите заниматься и кем стать. Современный рынок труда таков, что люди за свою жизнь меняют несколько профессий и постоянно учатся», — добавил Неровный.

Такие перемены, по убеждению специалиста, стоит воспринимать не как провал, а как подспорье, которое можно использовать в свою пользу. Более того, даже в этом хаосе можно приобрести некоторые полезные вещи, такие как умение общаться с разными людьми, налаживание координации работ и рост собственной ответственности, что, кстати, и ценят работодатели.

Для определения личных интересов Неровный рекомендует воспользоваться диагностикой Холланда, которая определяет профессиональное предназначение человека. Пройти тест можно онлайн, также можно обратиться в центр занятости, где консультанты дадут необходимые советы.