Россиянам рассказали, как пережить новогодние праздники без стресса

Планирование дел и отдыха, забота о здоровье, открытость и время для уединения помогут пережить новогодние праздники без стресса, сообщил РИАМО клинический психолог, аналитический психотерапевт Игорь Мартынов.

«Пережить новогодние праздники без последствий и сохранить психологическое благополучие можно с помощью нескольких простых рекомендаций. Во-первых, важно планировать дела и отдых, чтобы избежать суеты. Это дает чувство контроля и снижает уровень стресса», — сказал Мартынов.

Он посоветовал сохранять привычный режим сна и бодрствования. Это поможет избежать переутомления и поддержит общее самочувствие.

«Позаботьтесь о здоровье: придерживайтесь сбалансированного питания, пейте достаточно воды, избегайте чрезмерного употребления алкоголя и поддерживайте физическую активность. Все это положительно влияет на эмоциональное состояние», — отметил психолог.

Мартынов подчеркнул, что важны такие аспекты, как открытость и уединение. Стоит делиться своими чувствами с близкими, общаться с теми, с кем хочется, но без насилия над собой. Если хочется побыть в узком кругу или уединиться, нужно позволить себе это. Небольшие перерывы помогут восстановить силы и снизить уровень стресса.

«Ограничьте время, проводимое в социальных сетях, и уделите внимание занятиям, которые приносят вам радость: просмотр кино, прогулки, творчество, настольные игры и многое другое. Старайтесь быть реалистичными в ожиданиях от праздников. Совершенства не существует, важно наслаждаться моментом. Если следовать этим рекомендациям, вы сможете легче пережить праздники и сохранить эмоциональную гармонию. Главное — беречь себя и находить время для восстановления», — заключил специалист.