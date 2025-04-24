Россиянам рассказали, как обезопасить себя на майских праздниках

В Нижегородском областном информационном центре сегодня, 24 апреля, прошла пресс-конференция, посвященная вопросам иммунизации и вакцинации. Замруководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова выступила спикером мероприятия и рассказала о том, как обезопасить себя в период майских праздников, сообщает pravda-nn.ru .

По ее словам, с приходом весны особенно важной становится вакцинация против клещевого энцефалита. Людям, которые ранее не прививались, следует сделать две прививки с интервалом в две недели, после чего примерно за месяц сформируется иммунитет.

В Нижнем Новгороде уже проведена обработка от клещей на площади более 850 гектаров в городских парках и рекреационных зонах. Актуальная информация доступна на сайтах городской администрации.

В преддверии майских праздников Садыкова обратила внимание на важность соблюдения правил личной гигиены на природе. Рекомендуется использовать антисептики, влажные салфетки, тщательно промывать овощи и зелень, а также хорошо прожарировать мясо. Не стоит есть арбузы, так как их сезон еще не наступил.

Перед поездками за границу эксперты советуют сделать прививки от заболеваний, типичных для посещаемых стран. В тропических регионах широко распространены лихорадки, переносимые насекомыми и грызунами. Необходимо заблаговременно вакцинироваться от гепатита А, менингококковой инфекции, японского энцефалита и принять меры предосторожности против малярии, такие как использование репеллентов, москитных сеток и прием профилактических препаратов.