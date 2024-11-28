Россиянам рассказали, как можно узнать о ближайшем бомбоубежище

На фоне сообщений о том, что ВСУ получили возможность наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России, многие начали активные поиски информации о расположении ближайших укрытий и уровне их подготовки. Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин рассказал, как получить данные о расположении ближайшего бомбоубежища в случае ракетной угрозы.

«Теоретически, бомбоубежища вроде как бы и есть, а вот практически — непонятно, есть ли они. Вообще, это в ведении МЧС, которые должны такой информацией поделиться», — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что, если этот вопрос заинтересовал, то наилучший вариант — обратиться в местное отделение МЧС или позвонить по номеру 112.

По словам Гринина, жители крупных городов могут использовать метро в качестве укрытия от атак, однако там действуют строгие правила по закрытию дверей, и ждать никого не будут. Что касается атак беспилотников, то здесь нет универсальных рекомендаций, продолжил специалист.

Если беспилотник направляется прямо на человека, то прятаться уже поздно. При нахождении в квартире стоит уйти максимально глубоко внутрь и избегать окон. На улице универсальный совет дать невозможно — все зависит от позиции, пояснил он. Хорошее укрытие может обеспечить подземный переход или парковка, так как они обычно строятся с запасом прочности и способны выдержать даже обрушение сооружения сверху, заключил Гринин.