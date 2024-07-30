Россиянам рассказали, как легче переносить магнитные бури

Врач Чернышева: во время магнитных бурь нужно не нагружать себя и высыпаться

Терапевт Надежда Чернышева поделилась советами, как вести себя в период магнитных бурь. По ее словам, такие бури представляют особенную опасность для пожилых и метеозависимых людей, сообщает «Вечерняя Москва».

Это природное явление увеличивает риски различных заболеваний — инсульт, инфаркт, сбои сердечного ритма и даже гипертонический криз.

Врач советовала особенно внимательно прислушиваться к себе в этот период, стараться высыпаться и соблюдать режим дня, отказаться от серьезной умственной и физической активности. Также важно не забывать принимать лекарства и избегать стрессы.

У людей преклонного возраст в период магнитных бурь обостряются хронические заболевания и может болеть голова, возникает усталость и повышается неврозность, могут происходить сильные перепады настроения. Человек может ощущать влияние депрессии и чувствовать себя более меланхоличным.

Во время магнитных бурь главное — внимательно относиться к своему телу и беречь себя.