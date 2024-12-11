Россиянам рассказали, как избежать предновогоднего синдрома

Главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на медиков предостерег россиян от предновогоднего синдрома, сообщает pravda-nn.ru .

По мнению специалистов, подготовка к Новому году приносит не только радостные хлопоты в предвкушении чудес, но и значительный стресс.

Чтобы уменьшить уровень этого стресса, важно устанавливать реалистичные цели, организовывать все задачи и распределять обязанности по подготовке к празднику между всеми участниками — будь то члены семьи, друзья или близкие.

Эксперты рекомендуют научиться отказывать, чтобы сохранить свое время и силы.

«Подумайте, как вы хотите встретить праздник. Обязательна ли елка? Вы этого хотите? Или это стереотип? Задумайтесь и сделайте так, как вы хотите», — отметил Никонов.