Россиянам рассказали, как избежать осенней депрессии

Клинический психолог Инга Соболева рассказала, как избежать депрессии в осеннее время года. Она дала 7 эффективных советов, которые помогут облегчить переход из яркого солнечного лета с множеством мероприятий к насыщенной и изменчивой осени, наполненной погодными переменами, темнотой и дедлайнами, сообщает «Секрет фирмы» .

Сейчас осенняя хандра или депрессия действительно классифицируется как заболевание — сезонное аффективное расстройство (САР). По словам эксперта, самыми распространенными его симптомами являются нарушения сна, аппетита, концентрации внимания, усталость и пониженное настроение. Если эти признаки сохраняются у человека более двух недель, имеет смысл обратиться к врачу, заверила Соболева.

Чтобы помочь себе в сложный осенний период, психолог порекомендовала установить дополнительные источники света, пользоваться световыми будильниками, чтобы восполнить нехватку солнечных лучей.

Также Соболева рекомендовала добавить в жизнь больше цветов, это может быть что угодно — от элементов одежды до декора. В большинстве случаев красный цвет ассоциируется с энергией и жизненной силой, желтый символизирует легкость и счастье, зеленый олицетворяет гармонию и сбалансированность, а синий (голубой) — умиротворение.

По словам клинического психолога, часто многие люди в осенний период страдают от нехватки зелени — травы, деревьев. В таком случае стоит рассмотреть возможность заняться цветоводством, а также выращиванием съедобных трав. Кроме того, можно посещать места, специально предназначенные для растений, включая ботанические сады, оранжереи, кафе и открытые площадки, где размещены зеленые насаждения.

Вместе с тем важно включить в свою жизнь физическую нагрузку — например, дневные прогулки. Полезно даже просто периодически смотреть в окно, убеждена психолог. Техники осознанности и нейрогимнастика поспособствуют улучшению концентрации внимания, а хобби, изучение чего-то нового и посещение культурных мест улучшат настроение и повысят уровень жизненных сил.