Россиянам рассказали, как ходьба влияет на мозг и когнитивные функции

Многие замечали, что после длительного рабочего дня сосредоточиться становится сложнее. Недостаток активности, стресс и монотонность жизни негативно сказываются на работе мозга. Однако есть простой способ улучшить когнитивные функции — это ходьба, сообщили РИАМО основатели приложения ChallengeGo Роман Прилипко и Константин Южный.

Улучшение кровообращения

Одним из главных эффектов ходьбы является улучшение кровообращения. Когда человек ходит, кровь лучше циркулирует, насыщая мозг кислородом и питательными веществами. Это помогает нейронам работать активнее, улучшая память и концентрацию. Регулярные прогулки способствуют укреплению гиппокампа — части мозга, которая отвечает за обработку и запоминание информации.

Борьба со стрессом

Прогулки — это отличный способ снизить уровень стресса. Во время ходьбы уровень кортизола (гормона стресса) снижается, а количество эндорфинов (гормонов счастья) возрастает. Это способствует улучшению настроения и помогает расслабиться, что также повышает работоспособность и умственную концентрацию. Даже короткая прогулка может восстановить силы и вернуться к работе с новым взглядом на задачу.

Стимуляция мыслительных процессов

Не только физическое здоровье выигрывает от прогулок — они еще способствуют стимулированию когнитивных процессов. Ходьба активирует нейропластичность мозга, то есть его способность к адаптации и обучению. Исследования показывают, что физическая активность помогает мозгу быстрее обрабатывать информацию и искать нестандартные решения. Это особенно полезно для тех, кто работает в сферах, требующих креативности и быстрого принятия решений.

«Прогулки помогают освободить ум от излишних мыслей, дать мозгу шанс перезагрузиться, что повышает нашу способность к решению сложных задач», — отметили Прилипко и Южный.

Повышение продуктивности

Регулярные прогулки помогают снизить усталость и увеличить производительность. Это происходит за счет того, что физическая активность способствует лучшему снабжению мозга кислородом, что напрямую влияет на улучшение умственной работоспособности. В условиях постоянной загруженности важно делать паузы, чтобы поддерживать высокий уровень концентрации.

Легкость в организации

Не нужно больших усилий для того, чтобы начать гулять. Прогулки легко встраиваются в повседневную жизнь, для этого не требуется специального оборудования или большого времени. 15–20 минут прогулки могут стать важным вкладом в улучшение когнитивных функций.

Ходьба — это простой и доступный способ поддержания когнитивных функций мозга, подчеркнули эксперты. Она помогает улучшить память, внимание и творческие способности. Прогулки способствуют улучшению кровообращения, снятию стресса и повышению уровня энергии. Следует включить прогулки в ежедневную рутину, чтобы увидеть, как это положительно повлияет на умственную работоспособность.