Россиянам рассказали, чего нельзя делать при потере паспорта

Утерянный паспорт может представлять опасность, оказавшись в руках преступников. Они могут использовать его в противозаконных целях, поэтому россиянам нельзя медлить с обращением в полицию. Об этом рассказал глава адвокатской коллегии «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе, пишет RT .

По словам адвоката, при потере паспорта следует без промедления обратиться в ближайший полицейский участок с заявлением о пропаже и получить подтверждающий документ. Специалист советует не затягивать с самостоятельными поисками, так как оперативное обращение в полицию снижает вероятность противоправного использования документа.

«Фантазия у злоумышленников богатая. Могут попробовать воспользоваться. Раньше брали кредиты, сейчас эти кредиты проходят проверку. Но и сегодня есть вероятность, что могут повесить некие долговые обязательства или использовать документ в криминальных схемах», — предостерег адвокат.

В настоящее время за утерю паспорта предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 рублей. Для оформления нового паспорта необходимо подать заявление в любое отделение министерства внутренних дел.

