Россиян призвали избавиться от макулатуры на Всероссийской акции «БумБатл»

У жителей России появилась возможность позаботиться о планете, правильно избавившись от ненужных книг, журналов и упаковки. Для этого можно стать участником Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», сообщает Telegram-канал «Национальные проекты России» .

Всероссийская акция «БумБатл» проводится в течение всего года. Поучаствовать могут все желающие, для этого нужно пройти регистрацию на официальном сайте проекта, затем выбрать пункт приема макулатуры в своем городе и сдать в него ненужные книги, журналы или упаковку.

Позаботиться о планете можно вместе с членами семьи, используя сбор макулатуры как дополнительный повод для общения и сближения.

В России о природе заботится нацпроект «Экологическое благополучие». С его помощью открываются все новые и новые пункты по сбору разного рода мусора, проводятся очистные работы в водоемах и контролируются выбросы вредных веществ в атмосферу. Нацпроект также заботится о краснокнижных животных.

Ранее россиянам сообщили о старте всероссийской акции «БумБатл». В этом году сбор макулатуры будут проводить весь год, а не как было ранее, только в ограниченный период времени.