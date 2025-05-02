Россиянам посоветовали проверить оформленное на них количество сим-карт

Телефонные мошенники для преступлений часто могут пользоваться не только виртуальными номерами, но и теми, что оформлены по паспортным данным людей, полученным незаконно, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что с 1 апреля начало действовать ограничение по числу абонентских номеров на одного человека. Оно составило до 20 сим-карт.

По словам спикера ГД, анализ показал, что на начало текущего года около 25 тыс. человек имели абонентские номера более указанного лимита. Всего они владели 6 млн мобильных номеров, что составляет примерно более 240 на каждого.

«Очевидно, что в повседневной жизни людям такое количество сим-карт не нужно. Эти номера, возможно, были использованы с целью мошенничества, а граждане, на которых они были оформлены, могли даже не знать об этом», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день число оформленных сим-карт гражданин может проверить на «Госуслугах» в разделе «Сим-карты». В нем есть сведения, какие абонентские номера зарегистрированы на пользователя и в каком количестве. Еще там россиянин может заблокировать или приостановить обслуживание лишних или подозрительных сим-карт.

Как уточнил Володин, с 1 сентября этого года у россиян по закону будет возможность установить самозапрет на заключение договоров, касающихся оказания услуг мобильной связи через сайт госуслуг или МФЦ.