Россиянам посоветовали не забирать еду у курьеров, если упаковка повреждена

Повреждения упаковки с готовыми блюдами, доставляемыми курьерами, могут указывать на нарушение санитарных стандартов и гигиенических норм на производстве. Кроме того, такая еда может представлять угрозу здоровью. Директор фонда «Закон и здоровье» Григорий Балагуров призвал отказаться от употребления в пищу готовых блюд в упаковке с наличием дефектов и сразу же обращаться в службу поддержки, сообщает «Постньюс» .

При получении готовой еды от курьера важно в первую очередь проверить целостность и герметичность упаковки. Она должна быть достаточно прочной и не подвергаться деформациям во время транспортировки.

Также стоит обратить внимание на качество используемых материалов — они должны быть ударопрочными, защищать от повреждений и не выделять токсичные вещества при соприкосновении с пищей. Если при получении блюда видно, что упаковка повреждена, лучше не рисковать своим здоровьем, уверен Балагуров.

Эксперт также напомнил о массовом заражении ботулизмом, которое произошло в июне из-за готовых блюд с фасолью от ряда компаний. Балагуров пояснил, что длительный процесс производства (заготовка, обработка, приготовление, упаковка, транспортировка и хранение) увеличивает вероятность несоблюдения санитарных норм. По его словам, именно из-за такой небрежности летом заболели более 410 человек.

Балагуров указал на то, что в ситуации с готовыми продуктами, из-за которых массово заражались россияне, к серьезным последствиям привел недостаточный контроль качества на всех стадиях — от производства до доставки. Вспышка ботулизма могла быть вызвана как нарушениями санитарных стандартов и гигиенических норм на предприятиях, где производилась еда, так и плохим качеством упаковки, которое не обеспечивало надежной защиты от инфекций, отметил специалист.

По информации Балагурова, минимум 15% пользователей сервисов доставки готовых блюд хотя бы один раз сталкивались с нарушениями целостности упаковки.