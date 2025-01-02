Россиянам пояснили, как помочь организму прийти в себя после встречи Нового года

После шумной ночи утро начните с чашки черного кофе без сахара или зеленого чая, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Эти напитки насыщены антиоксидантами, которые помогут организму прийти в себя. Завтракать стоит только тогда, когда почувствуете голод. Идеальный вариант — овсянка на воде с фруктами, например, яблоком или грушей. Она мягко разбудит вашу пищеварительную систему. Дополните все стаканом свежевыжатого сока: фруктоза ускорит выведение остатков алкоголя», — сказала Джутова.

Она добавила, что если застолья были затяжными, лучше перейти на легкую пищу. На первое место ставьте сложные углеводы: овес, бурый рис, киноа.

«Замените жирное мясо на курицу или рыбу, а в качестве гарнира используйте овощи — приготовленные на пару или свежие. Авокадо и орехи станут хорошим источником полезных жиров. Эти продукты помогут нормализовать уровень сахара в крови и снизить нагрузку на печень и поджелудочную железу», — посоветовала диетолог.

Джутова отметила, что точно не стоит сразу бежать в спортзал. Дайте организму восстановиться. Сначала наладьте питание, а затем постепенно добавляйте активность: прогулки на свежем воздухе, легкие дыхательные упражнения или йогу. Это подготавливает тело к более серьезным нагрузкам, если вы захотите вернуться к тренировкам.

«И никаких строгих диет или голодания! Все, что нужно вашему организму после праздников, — это сбалансированное питание, умеренная активность и хороший отдых. Так вы сможете провести праздники весело и восстановить силы без лишнего стресса для тела», — заключила специалист.