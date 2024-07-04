Россиянам plus size дали советы, как стильно одеваться летом

Бьюти-блогер и фэшн-эксперт Рия Горбунова рассказала, что в летнюю жару девушкам plus size подойдет легкое хлопковое платье-рубашка на пуговица. По словам эксперта, оно будет уместно и на работе, и на прогулке, сообщает газета «Вечерняя Москва».

«Дополните его мюлями или сандалиями и парой солнцезащитных очков — и идеальный летний образ готов», — посоветовала блогер.

Хороший вариант для лета — комбинезон базового цвета, с узором или однотонный. К нему имеет смысл подобрать стильный пояс или босоножки на ремешках — тогда получится собрать простой, но цельный образ.

Женственно и мило смотрятся платья без бретелек, сарафаны. Стиль дополнит кокетливая деталь — вырез на плечах.

Еще одно оригинальное решение летом — это легкая юбка макси, она подойдет для похода на пикник в парк или на фермерский рынок. Сверху можно подвязать футболку с графичным принтом.

Не стоит летом отказываться и от брюк, поскольку они удобны в носке и смотрятся очень стильно. Льняные брюки — это то, что нужно в летний зной, считает бьюти-блогер.

«Сочетайте их с туфлями на каблуках или кроссовками и наслаждайтесь летним досугом», — посоветовала Горбунова.