Россиянам озвучили последствия игр в нелегальных букмекерских конторах

Юрист Скаржинский: игра с нелегальными букмекерами может привести к потере денег

Киберспортивный юрист Николай Скаржинский предупредил, что сотрудничество с нелегальными букмекерскими фирмами может обернуться потерей денег. По его словам, такие компании могут отказать в выплате победителю, сообщает RuNews24 .

Эксперт подчеркнул, что в случае судебных разбирательств организации, которые работают незаконно, прибегают к разным методам, в том числе к помощи посредников или криптовалютным транзакциям. Такими действиями у них получается усложнить процесс возврата средств, предупредил Скаржинский.

«В отличие от нелегальных операторов, легальные букмекерские компании действуют в рамках закона, предоставляя прозрачные и четкие условия для клиентов. Это значительно снижает количество претензий и споров», — объяснил юрист.

Скаржинский добавил, что ежегодно количество судебных споров с нелегальными букмекерами увеличивается. Это указывает на рост числа пострадавших игроков.