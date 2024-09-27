Россиянам ответили, как распознать в себе абьюзера

Многие люди чувствуют неудовлетворенность поведением партнера в отношениях и винят в этом свою вторую половинку, а на деле причиной таких ощущений являются они сами. Очень важно помнить, что проявления насилия в отношениях могут быть как физическими, так и психологическими, поэтому распознать абьюзера в себе или партнере бывает сложно. О признаках абьюзивного поведения рассказала практический психолог Злата Творцова, сообщает «Вечерняя Москва».

Одним из самых распространенных видов психологического насилия является обесценивание партнера. В таком случае абьюзер пытается казаться сильным и властным, но на самом деле он слабый и неуверенный, заявила психолог. Через постоянные расспросы, контроль, претензии насильник компенсирует свои внутренние страхи.

Следующий вид — создание идеального образа себя среди своего окружения. Такие люди любимы в обществе, поэтому никто не может уличить в них абьюзеров, что играет им же и на руку. Оставаясь наедине с партнером, абьюзер становится злым и вспыльчивым.

«Задумайтесь, как вы реагируете, когда близкий человек делает что-то не так, как привычно вам? Возможно, вы неосознанно пытаетесь возвысить себя в его глазах через колкие комментарии», — сказала Творцова.

Если вы можете спокойно обозвать партнера или раздуть мелкую бытовую ссору в скандал, то вы тоже склонны к психологическому насилию. Такое поведение близко к абьюзивному, и зачастую в таких случаях манипулятор будет испытывать стыд за проявленную агрессию, однако пытаться снизить фон ярости в последующих вспышках он не станет.

Причиной абьюзивного поведения Злата Творцова называет желание манипулятора выглядеть лучше партнера. Насильник осознает превосходство своей второй половинки, чувствует неуверенность и страх, в результате чего выбирает тактику «нападение».

Психолог заключила, что абьюзивное поведение поддается коррекции.