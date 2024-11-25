Россиянам ответили, как не совершать импульсивных покупок перед Новым годом

В преддверии Нового года многие люди поддаются импульсивным покупкам, что может привести к ненужным тратам. Маркетолог Елизавета Волошанина поделилась полезными рекомендациями, как избежать таких ситуаций.

Она посоветовала заранее составлять списки необходимых товаров и продуктов для новогоднего стола, чтобы совершать покупки в спокойной обстановке, когда магазины менее загружены. Это позволит получить качественное обслуживание и положительные эмоции от шопинга.

Также стоит провести небольшое исследование цен в крупных торговых сетях, так как они часто предлагают выгодные предложения и широкий ассортимент, отметила маркетолог. Для онлайн-покупок рекомендуется не откладывать заказы на последний момент, чтобы избежать проблем с доставкой и нехваткой товаров. Интернет-магазины могут предложить хорошие скидки и сэкономить время.

Кроме того, Волошанина предупредила о маркетинговых уловках, которые активизируются в праздничный период. Специалисты используют различные приемы, чтобы побудить покупателей к тратам, поэтому важно быть внимательными и не поддаваться на манипуляции.

«Игра с цветами ценников, с раскладкой товара, манипуляции с цифрой 9, рассрочка, „эффект приманки“, 1+1=3, флеш-продажи, бесплатные дегустации, пакетное предложение и многое другое — это лишь малая часть того, что вас ждет в магазинах по пути к кассе», — заключила эксперт в эфире радио Sputnik.