Россиянам ответили, как накопить деньги даже при низком доходе

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, как даже при ограниченных финансах начать копить деньги, сообщает АБН24 .

Накопить возможно при любом уровне заработка. По мнению эксперта, в этом вопросе главное подходить к делу с умом и осознанно. Даже если денег еле хватает для комфортной жизни, существуют методы, способствующие созданию финансовой подушки.

Балынин отметил, что более высокий заработок, конечно, открывает больше возможностей. Ключевым моментом, ведущим к накоплению, является планирование расходов и доходов, поиск дополнительных источников дохода, например, подработки или самозанятость, и сокращение трат. Учет всех расходов позволит выявить ненужные траты, на которых можно сэкономить.

«Следует отказаться от импульсивных покупок, оценивать каждую трату с точки зрения ее необходимости и пользы», — добавил эксперт.

Также в качестве дополнительного источника дохода можно использовать фриланс, репетиторство и продажу ненужных вещей. Даже небольшие суммы могут существенно помочь в накоплениях. Однако важно остерегаться кредитов, особенно в микрофинансовых организациях с высокими процентами. Они только ухудшат положение, лучше «жить по средствам».