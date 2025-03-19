Россиянам ответили, как действовать, если пришел отказ в поступлении в школу

Прием документов детей по инициативе школы может начаться раньше 1 апреля. Стало известно, как записать первоклассника на учебу и как вести себя, если места в учебном учреждении закончились, сообщает «ФедералПресс» .

Подать заявление на поступление в первый класс можно лично в школе либо через портал «Госуслуги». С 1 апреля по 30 июня подаются заявления детей, зарегистрированных на территории, закрепленной за школой. С 6 июля по 5 сентября открывается сбор документов с детей, которые хотят поступить в школу, не относящуюся к адресу проживания. Интересно, что школа может отказать в приеме, если классы уже полностью сформированы, однако в таком случае она должна предложить место в ближайшем учебном заведении.

Некоторым детям предоставлен приоритет при поступлении. К ним относятся дети военнослужащих, сотрудников судов, прокуроров, силовых ведомств, а также те, чьи братья или сестры уже обучаются в этой школе.

Повысить шансы попасть в определеную школу можно путем подготовки заявления заранее на сайте «Госуслуг» и сохранения его в черновиках. Затем важно подать документы в первые минуты после открытия набора. Раньше поданное заявление увеличивает шансы на прием. Также стоит проверить входит ли дом, в котором проживает первоклассник, в зону прикрепления школы. Если там уже учится старший ребенок, стоит воспользоваться правом на приоритетное поступление.

При получении отказа лучше запросить у школы альтернативные места обучения. В другую школу можно будет подать заявление с 6 июля по 5 сентября. Более того можно обратиться в местное управление образования с просьбой о распределении в школу.