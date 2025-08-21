Россиянам объяснили, чем взятка отличается от отката

Верховный суд России вынес решение по жалобе на приговор, которую подал начальник федерального государственного казенного учреждения Башкирии Дим Муслимов. Он объяснил разницу между откатом и взяткой, сообщает ТАСС .

Мужчину приговорили к 15 годам колонии по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (2 эпизода) и получении взятки (17 эпизодов). Адвокаты фигуранта обратились в суд. Они отрицают факт взятки и утверждают, что Муслимов виновен только в злоупотреблении полномочиями.

Верховный суд РФ разъяснил, что собой представляет получение взятки — это когда должностное лицо получает от других лиц незаконное материальное вознаграждение за свое служебное поведение или в связи с занимаемой должностью. Однако в этом деле таких обстоятельств не было.

Суд установил, что Муслимов подписывал приказы на получение помощи, а затем фактически забирал у подчиненных часть денег, которые сам же незаконно выдавал из бюджетных средств. Сотрудники знали об этом и осознавали факт разделения денег.

Поэтому суд постановил, что речь идет не о взятке, а об откате. Было принято решение отменить приговор первой инстанции и отправить дело на новое рассмотрение.

