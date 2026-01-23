Россиянам назвали топ стран для секс-туризма

Две азиатские страны пользуются стабильным спросом у российских любителей секс-туризма, рассказал вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян. В беседе с aif.ru эксперт отметил, что, несмотря на широкую мировую географию секс-туров (включающую Кубу, Турцию, Мексику и Вьетнам), предпочтения россиян остаются более концентрированными.

По словам Мкртчяна, основными точками притяжения для российских туристов, ищущих сексуальные развлечения — от специализированных клубов до эскорт-услуг, — являются Таиланд и Индонезия. Первая страна — традиционный лидер мирового и российского рынка благодаря развитой инфраструктуре развлечений, а вторая начала постепенно набирать обороты в этом специфическом сегменте.

«Как правило, это Таиланд и Индонезия. Примечательно, что Вьетнама уже нет в этом списке», — пояснил вице-президент ассоциации.

Однако секс-туризм в эти страны может таить в себе опасности. Так, на днях в Таиланде пропала без вести 23-летняя белорусская OnlyFans-модель Lanalourenc, которая два года назад переехала в Паттайю и позже перебралась на Пхукет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.