Россиянам назвали способы победить утреннюю усталость

Многие россияне в разгар зимнего сезона жалуются на хроническую усталость при утреннем подъеме. Однако пробуждение можно сделать комфортным, если использовать несколько простых приемов, рассказал сомнолог Никита Минкин в интервью изданию «Поясним за Тагил» .

По словам специалиста, главной проблемой уральцев зимой является дефицит естественного света, который в норме должен подавлять выработку гормона сна (мелатонина) и активировать процессы бодрствования.

Минкин подчеркнул: чтобы организм понял, что пора вставать, свет должен попасть на сетчатку глаза как можно раньше. Сейчас для этого активно используются современные гаджеты — световые будильники, которые имитируют рассвет, постепенно увеличивая яркость лампы в комнате, и светодиодные очки. Врач также предложил бюджетную альтернативу — включать все доступные светильники в квартире на полную мощность сразу после срабатывания будильника, чтобы быстрее «прийти в себя».

Вместе с тем сомнолог предостерег от привычки откладывать будильник «еще на 5 минут». Подобное прерывистое досыпание лишь усиливает чувство разбитости. Вместо этого Минкин посоветовал соблюдать график (ложиться и вставать в одно и то же время, включая субботу и воскресенье), сместить время отхода ко сну (зимой организму требуется больше времени на восстановление, поэтому лучше ложиться на 30–60 минут раньше привычного) и использовать утренние ритуалы — прохладный душ и яркий свет в совокупности дают сигнал мозгу о переходе в активную фазу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.