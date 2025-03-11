Россиянам назвали популярные методы взлома электронной почты

Эксперт: электронная почта стала практически такой же важной, как и документ

Если человек потеряет доступ к своему привычному email, то это не только создаст множество неудобств, но и увеличит риск стать жертвой мошенников, сообщил РИАМО руководитель команды информационной безопасности «Почты» и «Облака» Mail Дмитрий Водяной.

«Сегодня электронная почта стала практически такой же важной, как и документ. Она необходима для авторизации в банковских интернет-услугах, записи на прием к врачу и, конечно же, для регистрации в соцсетях и покупок в интернет-магазинах», — сказал Водяной.

Он подчеркнул, что мошенники, получив доступ к электронной почте жертвы, могут авторизоваться в личных кабинетах и других сервисах, а также просить денег в долг у родных пользователя и рассылать с его почты спам.

По словам эксперта, для взлома почтовых аккаунтов киберпреступники используют специальные программы и перебирают комбинации в поисках подходящей. Первыми в зону риска попадают наиболее часто используемые пароли, такие как qwerty или password1. Зачастую проверка самый простых комбинаций не требует много времени.

Мошенники могут рассылать фишинговые письма для обмана получателя. Они могут содержать спам, ложные ссылки и завуалированные угрозы. Еще злоумышленники могут рассылать вредоносные вложения в электронных письмах для получения доступа к личным данным.

Для защиты учетной записи от взлома следует отдать предпочтение беспарольному способу аутентификации. Это позволит избежать рисков с паролями. Многие сервисы переходят на более современные и альтернативные методы, такие как: звонок-сброс, технология OnePass, QR-коды, скан отпечатков пальцев, распознавание лица и другие.

Еще для защиты электронной почты следует использовать сложные и разные пароли на сайтах. При необходимости менеджер паролей поможет запомнить надежный пароль или придумает новый по всем требованиям информационной безопасности.

«Включайте двухфакторную аутентификацию. Она будет сообщать о каждом запросе об авторизации и требовать ввести дополнительный пароль, который приходит на телефон по SMS или в виде push-уведомления», — отметил эксперт.

Кроме того, нельзя переходить по ссылкам в фишинг-рассылках от незнакомых отправителей и устанавливать приложения из непроверенных источников. Придерживаясь данных рекомендаций, человек сможет минимизировать риски стать жертвой мошенников, заключил Водяной.