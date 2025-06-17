Россиянам назвали покупки, под которые не стоит брать кредит

Бизнесмен и инвестор Ибрагим Аушев рассказал, под какие покупки не стоит брать кредит. Иногда этот шаг может превратиться в долговую ловшуку, сообщает NEWS.ru .

«Заем, взятый на эмоциях, легко превращается в долговую ловушку. Отпуск в кредит — это тот же отдых, только на 20% дороже и с долгим послевкусием в виде ежемесячных платежей. Получить такой кредит — еще тот квест. После 2014 года банки охотно дают деньги только самым благонадежным. Шуба в кредит — особый жанр. Она теряет внешний вид после первого же снегопада, а платить за нее — еще два сезона», — отметил он.

Аушев подчеркнул, что неразумно брать банковский кредит на организацию свадьбы или другого масштабного праздника. Он считает, что свадебные подарки вряд ли покроют сумму кредита, который придется выплачивать в течение нескольких лет.

Предприниматель также предостерег от оформления кредитов на приобретение гаджетов. По его мнению, техника ненадежна, она может выйти из строя или быстро потерять актуальность. Аушев добавил, что беспроцентная рассрочка часто является завуалированным способом сообщить: «Вы переплатите 15% сверху, просто не заметите этого сразу».

Инвестор также рекомендовал избегать кредитов для покупки дорогих ювелирных изделий. Он пояснил, что продать украшения с выгодой вряд ли удастся, а хранение колец, колье, браслетов или сережек в сейфе или банковской ячейке влечет за собой дополнительные расходы.