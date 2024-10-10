Россиянам напомнили о наказании за появление без одежды в присутствии детей

Адвокат по уголовным делам Андрей Николаев рассказал, что может грозить родителям, которые ходят в трусах при своих детях. По его словам, суд может счесть это за развратные действия, сообщает «Секрет фирмы» .

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 года № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» разъясняется, что развратными действиями считаются любые поступки, кроме полового акта, совершенные в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста, если они направлены на: удовлетворение сексуальных потребностей виновного, провокацию сексуального возбуждения у потерпевшего и пробуждение у жертвы интереса к сексуальному взаимодействию.

«Развратными могут считаться и действия без какого-либо прямого контакта с несовершеннолетним и без давления и насилия», — уточнил юрист.

По его словам, максимальное наказание по ст. 135 УК РФ о развратных действиях — лишение свободы на срок до трех лет. Демонстрация половых органов, сексуализированных изображений и сцен 18+ влекут за собой уголовную ответственность именно по этой статье. Если подобные действия совершают родители или лица, отвечающие за воспитание ребенка (например, опекуны), то это может привести к дополнительной ответственности по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Николаев добавил, что бывают случаи, в которых совершеннолетние могут быть привлечены к уголовной ответственности даже за непреднамеренное обнажение. Такие ситуации могут возникать, когда человек не осознает, что его видят, или, к примеру, если он оказывается без одежды слишком близко к окну, выходящему на детскую площадку.