Россиянам напомнили, как себя вести при атаке беспилотников

МЧС: нельзя пользоваться мобильным телефоном рядом с местом падения БПЛА

Россиянам напомнили, как реагировать на угрозу со стороны беспилотников. Информация представлена в карточках, размещенных в Telegram-канале МЧС России по Нижегородской области, сообщает ИА «Время Н» .

Прежде всего, если дрон рухнул рядом, следует избегать приближения к месту падения и отметить эту локацию.

«Не пользуйся мобильным телефоном рядом с местом падения. Отойди на значительное расстояние. Сообщи о происшествии по номеру 112», — отмечается в сообщении.

Перечень рекомендаций для действий при обнаружении БПЛА также опубликован на портале управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Если БПЛА замечены еще в воздухе, необходимо срочно предоставить полную информацию о его местоположении, времени наблюдения, их количестве и направлении движения, а также любую другую важную информацию. Ее примут по номеру 112.