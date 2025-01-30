Россиянам напомнили, как себя вести при атаке беспилотников
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Россиянам напомнили, как реагировать на угрозу со стороны беспилотников. Информация представлена в карточках, размещенных в Telegram-канале МЧС России по Нижегородской области, сообщает ИА «Время Н».
Прежде всего, если дрон рухнул рядом, следует избегать приближения к месту падения и отметить эту локацию.
«Не пользуйся мобильным телефоном рядом с местом падения. Отойди на значительное расстояние. Сообщи о происшествии по номеру 112», — отмечается в сообщении.
Перечень рекомендаций для действий при обнаружении БПЛА также опубликован на портале управления ГОЧС Нижнего Новгорода.
Если БПЛА замечены еще в воздухе, необходимо срочно предоставить полную информацию о его местоположении, времени наблюдения, их количестве и направлении движения, а также любую другую важную информацию. Ее примут по номеру 112.