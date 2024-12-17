Россиянам могут запретить дарить алкоголь

Законопроект о запрете преподносить алкоголь в качестве подарка внесут в Госдуму РФ. С такой инициативой выступил депутат, зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи парламента Андрей Свинцов, сообщает Life.ru .

Предлагается дополнить КоАП РФ новой статьей о запрете дарения алкогольной продукции в целях борьбы с алкоголизмом и поддержания здорового образа жизни.

Согласно законопроекту, штраф для физлиц составит 5 тысяч рублей, для должностных — от 35 до 50 тысяч рублей, а юрлиц могут оштрафовать на 100 тысяч рублей, уточняется в сообщении.

В качестве альтернативы россиянам предлагают дарить друг другу абонементы на фитнес, сертификаты на образование, билеты в музеи и театры, цветы, товары для дома и другие полезные подарки, отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что в России в 2025 году могут запретить скидки на алкоголь.