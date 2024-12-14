Правительство России может запретить скидки на алкоголь

сегодня в 06:20

Правительство России распорядился изучить практику скидок на алкоголь для возможного будущего запрета снижения цены, следует из распоряжения кабмина на официальном портале опубликования правовых актов.

Как следует из документа, Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин и Минсельхоз получили поручение изучить практику применения таких скидок.

Ведомства должны подготовить предложения запрете снижения цен на спиртные напитки на российском рынке до 15 апреля следующего года.

Ранее правительство России продлило до конца 2025 года повышенные пошлины на некоторые товары из недружественных государств, в том числе, и на алкоголь.