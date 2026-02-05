Россиянам хотят предоставить право решать, на что направлять налоги

В Госдуме обсуждают идею формирования ассоциации налогоплательщиков или института налогового уполномоченного. Он будет защищать интересы плательщиков во время обсуждения крупных бюджетных решений, сообщает Life.ru .

Такую инициативу выдвинул заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам Панеша, пока налогоплательщик в системе является «обязанным лицом», которое контролируют. У него есть возможность запросить разъяснения, пояснения, обжаловать решения налоговых органов. Однако это инструменты под определенный спор.

Когда заходит разговор о приоритетах бюджетной политики, куда будут тратиться собранные деньги, «коллективный голос» у налогоплательщиков отсутствует. В связи с этим общественная обратная связь появляется постфактум, после того, как были определены параметры.

Панеш считает, что формирование подобного института дало бы возможность избавиться от напряжения в обществе. Это бы улучшило взаимодействие между властями и налогоплательщиком.

