Россиянам хотят предоставить право решать, на что направлять налоги
В Госдуме обсуждают идею формирования ассоциации налогоплательщиков или института налогового уполномоченного. Он будет защищать интересы плательщиков во время обсуждения крупных бюджетных решений, сообщает Life.ru.
Такую инициативу выдвинул заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
По словам Панеша, пока налогоплательщик в системе является «обязанным лицом», которое контролируют. У него есть возможность запросить разъяснения, пояснения, обжаловать решения налоговых органов. Однако это инструменты под определенный спор.
Когда заходит разговор о приоритетах бюджетной политики, куда будут тратиться собранные деньги, «коллективный голос» у налогоплательщиков отсутствует. В связи с этим общественная обратная связь появляется постфактум, после того, как были определены параметры.
Панеш считает, что формирование подобного института дало бы возможность избавиться от напряжения в обществе. Это бы улучшило взаимодействие между властями и налогоплательщиком.
