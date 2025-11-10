Россиянам блокируют мобильный интернет на сутки после возвращения из-за границы
Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори
Россияне начали получать SMS-сообщения с уведомлением об ограничении мобильного интернета после возвращения из-за границы, сообщает URA.RU.
При этом в течение «периода охлаждения» владелец SIM-карты сможет совершать звонки и пользоваться рядом других ключевых функций.
Мера необходима для противодействия использованию «спящих» карт, которые могут быть задействованы для управления беспилотниками или незаконной торговли за границей.
Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что в России появятся детские SIM-карты. Их будут оформлять с согласия родителей.
