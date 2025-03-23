Россиян предупредили об угрозе для гаджетов общественных Wi-Fi и зарядок

МВД: общественные Wi-Fi и зарядки могут представлять опасность для гаджетов

Использование открытой бесплатной сети Wi-Fi и зарядных устройств в общественных местах может быть опасно, через них мошенники могут установить на гаджет вредоносное программное обеспечение, сообщает ТАСС .

Как рассказали в пресс-центре МВД РФ, с помощью указанного ПО злоумышленники могут украсть персональные данные, логины, пароли, платежные данные, личные файлы, а еще замедлить работу устройств или блокировать их.

В МВД рекомендовали при необходимости подключиться к общественной Wi-Fi сети не вводить персональные и платежные данные, данные для авторизации на различных сайтах и сервисах, не передавать документы.

Также пользователям посоветовали не открывать банковские и финансовые приложения при подключении к общественному Wi-Fi.

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