Россиян предупредили о тюремном сроке за выращивание шалфея

Российским дачникам, которые выращивают шалфей предсказателей, может грозить до восьми лет лишения свободы. Об этом рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, сообщает РИА Новости .

Шалфей входит в перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, которые запрещено культивировать и распространять. Этот список установлен постановлением правительства РФ № 934.

Также в перечень входят конопля, мак снотворный, ипомея трехцветная и т. д. За их культивирование можно получить как административные штрафы, так и уголовный срок по статье 231 УК РФ, если количество растений квалифицируется как крупный или особо крупный размер.

По словам юриста, правоохранители наказывают не только за выращивание, но и за неуничтожение дикорастущих растений, которые находятся в «черном списке». Штраф за это достигает 4 тысяч рублей.

