Россиян предупредили о стоп-словах и фразах, которые используют мошенники

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что злоумышленники при обмане чаще всего используют следующие слова и фразы: «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет», «сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС». Об этом сообщает РБК .

«Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем — сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник», — предупредил Кузнецов.

По его словам, на сегодняшний день самыми актуальными схемами обмана россиян остаются звонки по телефону и в мессенджерах от имени силовиков и Центробанка.

Специалист подчеркнул, что злоумышленники под разными предлогами просят потенциальную жертву перевести деньги «на безопасный счет».

Кроме того, мошенники могут представиться сотрудниками операторов сотовой связи и сделать предложение о продлении договора, или позвонить в мессенджере с логотипом госуслуг на аватарке и предложить оплатить долг, или связаться якобы из соцфонда и многое другое.