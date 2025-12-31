Россиян предупредили о штрафах за запуск салютов в неположенном месте

Член союза юристов блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Мария Душева предупредила россиян о штрафе до 400 тыс. рублей за запуск пиротехники в неположенном месте, сообщает РИА Новости .

Он подчеркнула, что использование пиротехники недопустимо в жилых домах, на балконах, лоджиях и крышах. Запрещено запускать фейерверки на территориях образовательных и медицинских учреждений, объектов культурного наследия, заповедников и кладбищ.

Помимо этого, нельзя использовать пиротехнику ближе 10–100 метров от зданий, деревьев, ЛЭП, автомобилей, складов и газовых коммуникаций. Запуск пиротехники при скорости ветра более 5 м/с также запрещен.

«Нарушение этих требований влечет штраф по статье 20.4 КоАП РФ — для физических лиц от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных от 30 тыс. до 40 тыс. рублей и для юрлиц от 250 тыс. до 400 тыс. рублей», — отметила Душева.

Юрист добавила, что за причинение вреда здоровью или имуществу в результате неправильного запуска пиротехники гражданам грозит уголовная ответственность.

Ранее эксперт рассказал, как успокоить домашних животных во время новогодних салютов. «Огненные забавы» выглядят крайне эффектно, но в то же время представляют собой огромный источник стресса для питомцев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.