Россиян предупредили о штрафах за новогодние гирлянды на фасадах и балконах

Адвокат и эксперт Народного фронта Юлия Дубинина рассказала, что россияне могут получить штрафы за размещение новогодних гирлянд на окнах, балконах и фасадах домов, если нарушены требования пожарной безопасности, сообщает Общественная служба новостей .

Дубинина предупредила о возможных штрафах за использование новогодних гирлянд на окнах, дверях, балконах, фасадах, в подъездах и на общем имуществе многоквартирных домов. Такие украшения подпадают под правила пожарной безопасности.

По ее словам, если поступит жалоба на размещение гирлянд, инспектор обязан провести проверку. В случае выявления нарушений могут быть назначены штрафы.

«Для граждан штраф составляет от 5 тысяч до 15 тысяч рублей; для должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей — от 40 тысяч до 60 тысяч рублей; для юридических лиц — до 400 тысяч рублей», — отметила Дубинина.

Ранее ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов рассказал, что украшение подъездов к Новому году требует согласования с другими жильцами и соблюдения противопожарных правил. В ином случае можно нарваться на штраф.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.