Россиян предупредили о рисках использования биометрии в магазинах

Биометрия в ритейле может ускорить покупки, но создает риски для приватности и доверия клиентов, сообщает Газета.ru .

Современные системы компьютерного зрения фиксируют траекторию движения человека, направление взгляда, пульс по микроколебаниям кожи, мимику и вегетативные реакции. Доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Маргарита Кобец заявила, что в торговле такие технологии несут серьезные риски.

По словам Кобец, покупатель может испытывать стресс из-за наблюдения и менять поведение. Взгляд способен раскрыть интерес к личным товарам, включая тесты на беременность, лекарства от ЗППП или недорогое вино. Пульс может показать испуг, возбуждение или усталость, в том числе по причинам, не связанным с магазином.

Эксперт также предупредила о риске дискриминации. Система может чаще ошибочно подозревать людей с тревожными расстройствами, повышенной потливостью или учащенным пульсом от природы.

Кобец отметила, что утечка базы с записями взглядов и пульса миллионов людей может стать инструментом для шантажа, социальной инженерии или медицинской дискриминации. Она считает, что для внедрения технологии нужны отдельное согласие, запрет на эмоциональное ценообразование и мгновенное удаление сырых данных.

Массовое внедрение без регулирования, по оценке эксперта, может привести к недоверию, скандалам и судебным искам, как после утечек данных Facebook*.

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