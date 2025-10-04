Россиян предупредили о новой схеме мошенников с акциями от «М.Видео»

Злоумышленники начали рассылать электронные письма с фейковыми предложениями от магазина «М.Видео», чтобы россияне вводили данные банковских карт на поддельном сайте, сообщает РИА Новости .

Аферисты сообщают о проведении специальной акции с указанием ее сроков и обещают «эксклюзивные предложения», включая скидки до 50% и бесплатную доставку. В письме также присутствует ссылка на фишинговый сайт.

Как отметила эксперт по анализу спама из «Лаборатории Касперского» Анна Лазаричева, данная схема рассчитана на массового пользователя. При переходе по ссылке жертва попадает на фальшивый сайт, имитирующий интернет-магазин.

Эксперт обратила внимание на то, что на поддельном сайте будут рекламироваться товары с подозрительно низкими ценами. При попытке оформить покупку пользователь окажется на фальшивой странице, где потребуется ввести данные банковской карты, чтобы злоумышленники могли похитить средства.

Ранее стало известно, что мошенники стали звонить россиянам под видом работников военкоматов. Они якобы пытаются уточнить наличие электронной повестки.

