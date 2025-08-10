Россиян предупредили о мошеннических QR-кодах в местах общего пользования

Злоумышленники для обмана россиян часто используют в местах общего пользования поддельные QR-коды, перейдя по ним пользователь сразу же переводит деньги на счет аферистов, сообщает ТАСС .

Как пояснили в пресс-центре МВД РФ, человек сканирует QR-код, считая, что он ведет к акции или скидке, но у него сразу списывают деньги.

Россиянам рекомендовали проверять источник QR-кода, а также не сканировать коды из сомнительных источников. Кроме того, нужно смотреть, куда ведет ссылка, так как многие приложения показывают URL-адрес сайта еще до перехода на него. Не стоит вводить информацию без необходимости, особенно это касается банковских и личных данных.

В МВД рекомендовали еще не скачивать приложения на гаджеты по QR-кодам, а устанавливать только из официальных магазинов.

Пользователям советуют использовать антивирусы и защищенные приложения, чтобы сканировать QR-коды.

Ранее в МВД рассказали об уловках мошенников в онлайн-играх. Особенно часто злоумышленники обращают внимание на популярную среди детей игру Roblox.