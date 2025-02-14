Россиян предупредили, какие растения запрещено сажать возле жилых домов

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что некоторые растения, находящиеся под запретом для высаживания возле жилых домов, имеют опасный химический состав, способный быть использованным в незаконных целях, сообщает «Газета.ru» .

В первую очередь, это касается мака снотворного (Papaver somniferum), который содержит морфин и кодеин. Даже его небольшое количество на приусадебном участке может привести к административному наказанию, а массовое культивирование — к уголовной ответственности.

Также под запретом находится ипомея трехцветная (Ipomoea tricolor), семена которой содержат психоактивные вещества, подобные ЛСД. Другими запрещенными растениями являются турбина щитковидная (Turbina corymbosa), которая содержит алкалоиды с психотропным действием, и гармала обыкновенная (Peganum harmala), употребляемая для производства психотропиков. К этой группе относится и мимоза хостилис (Mimosa hostilis), а также шалфей предсказателей (Salvia divinorum), чьи листья обладают галлюциногенным эффектом.

Наказания за выявление таких растений весьма серьезные — административный штраф за один экземпляр может составлять от трех до пяти тысяч рублей. При обнаружении десяти и более растений, возможна уголовная ответственность с штрафом до трехсот тысяч рублей и лишением свободы до двух лет. Если количество растений будет сильно большим, срок наказания может достигать восьми лет.

«Если растение оказалось на участке случайно, например, в виде сорняка, и было удалено жильцами, это может рассматриваться как смягчающее обстоятельство. Однако если будет доказано, что посадка произведена намеренно, а растение использовалось в каких-либо целях, ответственность будет более серьезной», — заключил эксперт.