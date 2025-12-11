Россиян научили правилам безопасности на корпоративах с женатыми коллегами

Корпоратив — это, прежде всего, деловая обстановка, где сотрудники той или иной компании выступают как профессионалы. Несмотря на менее строгий формат, важно помнить о рабочих рамках. Эксперт в области этикета Надежда Коломацкая поделилась с Life.ru советами о том, как тактично отклонить знаки внимания от женатых коллег во время совместного отдыха.

«Зачастую на корпоративе бывает такое, что вам оказывает знаки внимания коллега, возможно, даже находящийся в браке. Будьте четкими и однозначными. Здесь действуют правила профессионального этикета и соблюдения личных границ. Домогательство в любой форме, тем более от женатого человека, абсолютно неприемлемо», — подчеркивает эксперт.

Флирт, заигрывания и уклончивые взгляды могут быть восприняты как сигнал к продолжению. Поэтому четко скажите о том, что именно неприятно и что такое взаимодействие нужно немедленно прекратить.

По словам эксперта, крайне важно избегать двусмысленных формулировок. При этом реагировать на все нужно спокойно, но уверенно, без агрессии и оправданий.

Также можно присоединиться к группе коллег и вовлечь в разговор кого-то еще. Отойти в туалетную комнату или к бару, если он доступен. Если видите, что человек пытается увести вас в укромное место или остаться наедине, активно избегайте этого. Старайтесь всегда находиться в поле зрения других людей, чтобы при необходимости обратиться за помощью, посоветовала специалист.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов призвал россиян отказаться от корпоративов, а средства от их проведения направить в помощь детям Донбасса.

