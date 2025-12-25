Россия запустила ракету-носитель «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк

Космические войска в 17:11 успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Запуск провел боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил.

На борту ракеты-носителя находился космический аппарат.

Ранее сообщалось, что впервые для людей с нарушением зрения стало доступно описание запуска ракеты с Байконура и модуля МКС. Для этого задействовали технологию тифлокомментирования. Звездные артисты Владимир Машков и Леонид Агутин стали голосами проекта.

