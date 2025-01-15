Россия заняла второе место в ежегодном рейтинге военной мощи

сегодня в 12:13

Согласно ежегодному рейтингу Global Firepower, оценивающего военный потенциал государств, американские вооруженные силы сохраняют мировое лидерство, а российская армия находится на второй позиции, пишет РИА Новости .

Замыкают топ-5 сильнейших армий мира азиатские державы — КНР, Индийская Республика и Республика Корея. Украинские вооруженные силы расположились в третьем десятке списка, заняв 20-ю строчку.

При составлении данного рейтинга аналитики учитывают комплексную оценку военного потенциала стран, основанную на анализе более 60 различных показателей, включая экономические параметры.

Ранее сообщалось, что Словакия может заблокировать военную помощь Украине из-за запрета на транзит российского газа через украинскую территорию.