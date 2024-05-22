Россия вернула Украине 6 детей при посредничестве Катара

Катар помог России передать шестерых мальчиков от 6 до 17 лет украинской стороне, среди них есть два брата, отмечает ТАСС .

Долгожданная встреча детей с семьями произошла в катарском посольстве в Москве. Речь идет о шести мальчиках, среди которых есть два брата. Самому младшему из переданных ребят — 6 лет, а самому старшему — 17.

В воссоединении участвовали представители уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, а со стороны Катара присутствовал посол Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.

Ранее Катар также помогал в возвращении детей украинским семьям.

Первые очные переговоры по детям РФ и Украина провели в апреле 2024 года, они состоялись в Дохе.