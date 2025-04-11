Россия отправила Таджикистану 270 тонн пшеницы как продовольственную помощь

Россия передала Таджикистану 270 тонн пшеницы в качестве продовольственной помощи, которую РФ намерена оказывать республике в течение следующих четырех лет, сообщает пресс-служба российского посольства в Душанбе.

«Россия предоставила Таджикистану очередную партию продовольственной помощи — 270 тонн обогащенной пшеницы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что российские дипломаты передали гуманитарную помощь министерству образования и науки Таджикистана в рамках программы школьного питания Всемирной продовольственной программы ООН.

Как отметила советник-посланник посольства РФ в Таджикистане Вера Хуторская, передача качественных продуктов питания в таджикские сельские школы стала хорошей традицией. Так, В рамках проекта регулярное горячее питание получают около 450 тыс. учащихся 1-4 классов 2 тыс. школ в 53 районах и городах Таджикистана.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что около 1 млн граждан Таджикистана живут и работают в России. По словам президента РФ, таджикистанцы вносят большой вклад в развитие экономического сектора страны.