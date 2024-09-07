Россия откроет посольство в Доминиканской Республике

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Мишустин подписал распоряжение об учреждении посольства России в Доминикане

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении посольства РФ на территории Домикинанской Республики. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно распоряжению, правительство приняло предложение министерства иностранных дел РФ об учреждении российского посольства в Доминикане. Дипломатическое представительство будет расположено в доминиканском городе Санто-Доминго.

МИДу РФ необходимо установить штат работников посольства и утвердить их расписание.

На сегодняшний день функции диппредставительства в стране выполняет посольство РФ в Венесуэле.

Ранее посольство РФ в Шри-Ланке потребовало встречи с российскими туристами, задержанными в конце августа за незаконную ловлю ящериц около отеля.