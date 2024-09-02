Посольство РФ в Шри-Ланке потребовало встречи с задержанными россиянами

Глава пресс-службы посольства России в Шри-Ланке Герман Федоров заявил, что дипломатическое представительство потребовало встречи с россиянами, задержанными за ловлю ящериц, сообщает ТАСС .

Консульский отдел получил информацию о пропаже в Шри-Ланке двоих россиян — одному из них 21 год, другой — несовершеннолетний — ему 17 лет. Оказалось, что их задержала экологическая полиция за незаконный сбор образцов местной фауны.

«Мы срочно направили в МИД Шри-Ланки ноту с просьбой немедленно предоставить консульский доступ к нашим гражданам, отметив, что один из них — несовершеннолетний», — заявил Федоров.

По его словам, сегодня в Эмбилипитии состоится суд над гражданами. Им должны избрать меру пресечения. При этом путешественникам не дали связаться с родителями, хотя один из полицейских предлагал близким «договориться» за взятку и отпустить россиян домой.

17-летний Савелий и 21-летний Николай попали в полицию 29 августа. Их арестовали за то, что они ловили ящериц рядом с отелем, где остановились.