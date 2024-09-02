Россия отбила 39 украинских контратак в ЛНР

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Марочко: ВС РФ отразили 39 атак ВСУ и уничтожили 11,8 тыс боевиков в ЛНР

ВС РФ отразили 39 крупных атак украинских войск в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Атаки украинских войск отражали две группировки ВС РФ — «Запад» и «Юг». На луганском направлении противник в последнее время активизировался.

Поэтому всего за неделю украинские войска потеряли в ЛНР 11,8 тыс. солдат. Также российским бойцам удалось уничтожить восемь танков противника, среди которых американский Abrams и немецкий Leopard.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Константиновка в ДНР. Только на этом направлении за неделю ВСУ потеряли 4,8 тыс. бойцов.