Россия отбила 39 украинских контратак в ЛНР
Марочко: ВС РФ отразили 39 атак ВСУ и уничтожили 11,8 тыс боевиков в ЛНР
ВС РФ отразили 39 крупных атак украинских войск в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Атаки украинских войск отражали две группировки ВС РФ — «Запад» и «Юг». На луганском направлении противник в последнее время активизировался.
Поэтому всего за неделю украинские войска потеряли в ЛНР 11,8 тыс. солдат. Также российским бойцам удалось уничтожить восемь танков противника, среди которых американский Abrams и немецкий Leopard.
Ранее российские войска освободили населенный пункт Константиновка в ДНР. Только на этом направлении за неделю ВСУ потеряли 4,8 тыс. бойцов.