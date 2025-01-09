Россия опустилась в рейтинге сильных паспортов мира

Россия заняла 46-е место в индексе паспортов, который представила консалтинговая компания Henley & Partners. Страна потеряла одну позицию в данном рейтинге по сравнению с июльскими показателями, сообщает РБК .

Индекс классифицирует государства по принципу свободы передвижения их граждан. Рейтинг опирается на количество направлений, которые граждане могут посетить без виз. Список основан на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Так, Россия с 45-го места опустилась на 46-е по сравнению с июльским индексом. Гражданам РФ доступны 116 стран, куда можно попасть без визы. При этом за шесть месяцев количество государств не изменилось.

В рейтинге выше России расположились Грузия и Украина, а ниже — Турция и Кувейт. Самым сильным был назван паспорт Сингапура. Его обладатели могут посетить 195 направлений без визы. На втором месте — Япония (193).

Ранее стало известно, что туристка из России без вести пропала в Стамбуле после обращения в консульство. Ее ищут с 30 декабря 2024 года.