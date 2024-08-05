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Россия и Венесуэла ведут консультации по биобезопасности

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что Москва и Каракас ведут межведомственные консультации по вопросам обеспечения биологической безопасности в регионе, пишет РИА Новости .

По его словам, большое внимание уделяется особое военно-биологической деятельности США. Консультации ведутся с марта.

«Проведён обмен оценками угроз биологической безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне, а также в мире», — отметил он.

Ранее европейские и американские депутаты потребовали от избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказаться от власти.