Россия и Венесуэла ведут консультации по биобезопасности
Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что Москва и Каракас ведут межведомственные консультации по вопросам обеспечения биологической безопасности в регионе, пишет РИА Новости.
По его словам, большое внимание уделяется особое военно-биологической деятельности США. Консультации ведутся с марта.
«Проведён обмен оценками угроз биологической безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне, а также в мире», — отметил он.
Ранее европейские и американские депутаты потребовали от избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказаться от власти.