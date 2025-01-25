Россиян призвали молиться во время атак беспилотников

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк считает, что россиянам необходимо молиться во время атак украинских беспилотников, сообщает Газета.ru .

Жительница Рязани в прямом эфире радиостанции «Логос-Рязань» поинтересовалась у священнослужителя, как действовать при атаках дронов ВСУ.

В ответ митрополит заявил, что при атаках ВСУ можно читать любые молитвы. по его словам, особенно эффективен псалом «Живый в помощи Вышняго». Также митрополит порекомендовал молитву «Да воскреснет Бог» и любые молитвы к Божией Матери или Спасителю о защите от бед.

В ночь на 24 января российская система ПВО перехватила и уничтожила 121 украинский беспилотник в небе над регионами РФ. Над Рязанской областью обнаружили и сбили 20 дронов ВСУ.